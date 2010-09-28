Требуется SEO оптимизатор

Нужен SEO оптимизатор на постоянную основу (работа удаленная). Для начала даем сч запрос продвигаете в топ, даем вч запрос. ИЩЕМ оптимизатора с не стандартными методами продвижения. Работа по предоплате исключена (имеем не очень приятный опыт оплаты труда оптимизаторов которые так и не смогли вывести сайт в даже в топ 50). Готовы оплатить все расходы по ссылкам и саму работу оптимизатора когда сайт достигнет договаренной точки топ 10. Если вы по каким то причинам не можете соотсвестовать нашим высоким моральным требованиям, просим Вас не разводить демогогию о том, что без предоплаты никто не станет работать. Отвечать только заинтересованным и готовым работать серъезно и постоянно.