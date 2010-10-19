Специалист по внешнему продвижению сайтов

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок293 просмотра
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Требуется специалист по внешнему продвижению сайтов. Сайт- информационный портал строительной тематики с большим кол-вом информации. Задача нарастить посещаемость на низкочастотных запросах на 1500-2000 человек в день. На данный момент чистая посещаемость около 2000 в сутки.

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13 лет назад
PetrovP
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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