Приглашаю специалиста (SEO) по продвижению сайта.

Есть сайт www.kibor.ru на движке Джумла. Тематика: системы для Умного дома. На данный момент 30 посетит в день, ТИЦ 10. Задача поднять основные характеристики в 30-50 раз за пол года и вывод ключевиков в десятку. Нужна ежедневная или периодическая работа по продвижению сайта белыми методами, но не попасть в бан. По сайту: нужно наладить работу Форума, откорректировать общий дизайн, выровнять фотографии в статьях, сделать перелинковку страниц, корректировать работу с ключевыми словами, есть интернет-магазин, но работы по нему совсем небольшие. Со своей стороны периодически (два-три раза в неделю) могу писать для сайта оригинальные тексты, анонсы, пресс-релизы, другие обновления. Плачу оклад ежемесячно.

Прошу прислать короткий план работ по продвижению, предложения по улучшению дизайну сайта, успешные примеры продвижения других сайтов, краткую инф о себе. Сергей [email protected]