SEO оптимизатор

Здравствуйте, нужен сотрудник для следующих задачь: 1. построение в Linkedin сети контактов по заданным параметрам; 2. приглашение в группы контактов по заданным параметрам; 3. мониторинг целевых групп; В день реально нужно будет работать по ...
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Нужен оптимизатор для продвижения молодого сайта в топ-10 Яндекс.ru и Google.ru по ключевым запросам:
вывоз грунта Москва, вывоз мусора Москва
перевозка щебня, грунта, песка, асфальтовой крошки
доставка щебня, грунта, песка
аренда самосвалов
и т.д.
Запросы приблизительные, возможно требуется составление семантического ядра (СЧ и\или НЧ)
Требования:
наличие успешных проектов
опыт продвижения проектов белыми методами
опыт бюджетного продвижения
В предложении укажите:
стоимость Ваших услуг за продвижение проекта
приблизительные сроки продвижения
рекомендуемый ссылочный бюджет
С вопросами и предложениями обращайтесь в личку.
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