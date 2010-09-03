Seo оптимизатор (с опытом работы)

$2500
Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки262 просмотра
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Приглашаем на постоянную работу специалиста по продвижению сайтов в Яндексе, Google.

Обязанности:

* комплексная оптимизация сайтов.

* продвижение статьями и ссылками.

* работа с биржами статей и ссылок.

* покупка ссылок‚ статей и контроль их размещения.

* минимизация бюджета на продвижение

* регистрация сайтов в каталогах‚ поисковых системах‚ форумах‚ блогах‚ досках объявлений (через фрилансеров)

* контроль копирайтеров. составление рекомендаций по наполнению сайта (копирайтеры фрилансеры)

Особенности:

* способность вести одновременно несколько проектов

* подготовка отчетности по результатам SEO

* участие в переговорах, с менеджерами

Условия:

* заработная плата обсуждается на собеседовании (оклад + %)

* официальное трудоустройство

* испытательный срок, который может быть снят досрочно по результатам работы

* офис расположен в 20 м. от метро "Смоленская" (арбатско-покровской линии)

Адрес:

Москва, м. Смоленская, Карманицкий пер., , д. 9

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Тип занятости

Полная занятость, полный день

13 лет назад
infodesign
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
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