Контент-редактор и Seo-спец. в одном лице

$1000
Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки358 просмотров
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В серьезный проект требуется профессионал. Контент-редактор и seo-специалист в одном лице.

Требования для контент-редактора:

2.1. Редактирование текстов, которые поступают из разных источников

2.2. Наполнение контентом, адаптация текстов под поисковые запросы,

2.3. Размещение видео и фото на разных хостингах, создание видеоканала на rutube.ru.

2.4. Инициирование материалов согласно тематике сайта.

2.5. Инициирование диалога с пользователями Интернет на тему сайта на тематических форумах в сети Интернет,

2.6. Использование агентов влияния в сети Интернет (блогинг):

2.6.1.Подготовка материалов для работы в сети Интернет: подбор статей для дискуссии, разработка тематических линий;

По всем пунктам требуется вести и предоставлять еженедельный отчет!

Требование к seo-специалисту:

Продвижение сайта (регистрация и перерегистрация в каталогах, рассылка объявлений в случае необходимости, покупка ссылок, доп.статьи и т.д. в целях повышения рейтинга сайта, увеличения количества заходов без накруток и повышения "находимости" по запросам).

По всем пунктам требуется вести и предоставлять еженедельный отчет!

Аутсорсинг, удаленная работа.

Возраст от 26 лет.

Опыт от 3 лет.

Портфолио строго обязательно.

Качественные проекты в портфолио обязательны.

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13 лет назад
Moro2
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов
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