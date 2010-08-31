Контент-редактор и Seo-спец. в одном лице

Требования: - Отличное знание английского языка - Обязателен успешный опыт SEO / PPC - Знание Google Analytics - Знания HTML / PHP / JavaScript Обязанности: - PPC и другие рекламные компании - Повышение конверсий и ROI веб-страниц - Работа с аффилиейтами и реселлерами - ...
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В серьезный проект требуется профессионал. Контент-редактор и seo-специалист в одном лице.
Требования для контент-редактора:
2.1. Редактирование текстов, которые поступают из разных источников
2.2. Наполнение контентом, адаптация текстов под поисковые запросы,
2.3. Размещение видео и фото на разных хостингах, создание видеоканала на rutube.ru.
2.4. Инициирование материалов согласно тематике сайта.
2.5. Инициирование диалога с пользователями Интернет на тему сайта на тематических форумах в сети Интернет,
2.6. Использование агентов влияния в сети Интернет (блогинг):
2.6.1.Подготовка материалов для работы в сети Интернет: подбор статей для дискуссии, разработка тематических линий;
По всем пунктам требуется вести и предоставлять еженедельный отчет!
Требование к seo-специалисту:
Продвижение сайта (регистрация и перерегистрация в каталогах, рассылка объявлений в случае необходимости, покупка ссылок, доп.статьи и т.д. в целях повышения рейтинга сайта, увеличения количества заходов без накруток и повышения "находимости" по запросам).
По всем пунктам требуется вести и предоставлять еженедельный отчет!
Аутсорсинг, удаленная работа.
Возраст от 26 лет.
Опыт от 3 лет.
Портфолио строго обязательно.
Качественные проекты в портфолио обязательны.
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