Менеджер по маркетингу и рекламе

Добрый день. Нам необходим человек который будет постоянно заниматься продвижением 3-5 сайтов в интернете (вывод в топ10 гугл + яндекс и их поддержание). Просьба указывать объем работ, сроки и этапы раскрутки. * Обязателен опыт успешного продвижения проектов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- Отличное знание английского языка
- Обязателен успешный опыт SEO / PPC
- Знание Google Analytics
- Знания HTML / PHP / JavaScript
Обязанности:
- PPC и другие рекламные компании
- Повышение конверсий и ROI веб-страниц
- Работа с аффилиейтами и реселлерами
- Управление интернет-проектами
Описание:
Международная компания Auslogics Software является всемирно известным разработчиком программного обеспечения для компьютеров, работающих под управлением Microsoft Windows. На сегодняшний день разработками Auslogics пользуются более 10000000 людей во всем мире. Благодаря безукоризненной надежности, программное обеспечение компании Auslogics выбрали многие лидеры IT индустрии и крупные производители компьютерной техники.
Наши вакансии предполагают удаленную работу на полную ставку с официальным оформлением, высокой заработной платой - с возможностью значительного повышения и премирования по результатам Вашего труда.
Отправить резюме и более подробно ознакомиться с профилем компании можно на официальном сайте: http://www.auslogics.com
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