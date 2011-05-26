Менеджер по маркетингу и рекламе

Требования:

- Отличное знание английского языка

- Обязателен успешный опыт SEO / PPC

- Знание Google Analytics

- Знания HTML / PHP / JavaScript

Обязанности:

- PPC и другие рекламные компании

- Повышение конверсий и ROI веб-страниц

- Работа с аффилиейтами и реселлерами

- Управление интернет-проектами

Описание:

Международная компания Auslogics Software является всемирно известным разработчиком программного обеспечения для компьютеров, работающих под управлением Microsoft Windows. На сегодняшний день разработками Auslogics пользуются более 10000000 людей во всем мире. Благодаря безукоризненной надежности, программное обеспечение компании Auslogics выбрали многие лидеры IT индустрии и крупные производители компьютерной техники.

Наши вакансии предполагают удаленную работу на полную ставку с официальным оформлением, высокой заработной платой - с возможностью значительного повышения и премирования по результатам Вашего труда.

Отправить резюме и более подробно ознакомиться с профилем компании можно на официальном сайте: http://www.auslogics.com