Требуется Программист, SEO специалист.

Добрый день.

Я являюсь представителем компании занимающийся реализацией и поддержкой проектов в IT сфере.

Все проекты направлены на Англоязычную аудиторию, в сфере Dating.

На данный момент в команду на неполную занятость(в будущем возможно полную) требуется следующие специалисты:

1) SEO/специалист. На данном этапе нужно провести внутреннюю оптимизацию нескольких сайтов. На основе качества выполнения данной работы будет приниматься решение о постоянном сотрудничестве с данным человеком, по вопросам продвижения ресурсов. Напоминаю что ресурсы ориентированны на Англоязычную аудиторию, следовательно продвижение под Буржуйский Google. Более подробная информация при личной переписки.

2)Программист. Владеющий обязательно PHP, JavaScript, XHTML, CSS. На данном этапе нужно в тандеме с дизайнером разработать ряд промо материалов для партнёрской программы. Более подробная информация при личной переписки.

Для начала от вас подробное резюме.