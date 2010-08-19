Требуется Программист, SEO специалист.

Требуется: -редактирование текстов сайтов под СЕО -заказ статей, размещение в каталогах -размещение ссылок на других сайтах схожей тематики -размещение рекламы и т.д Оплата: по договоренности Работа по договору. Все вопросы в ПМ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Я являюсь представителем компании занимающийся реализацией и поддержкой проектов в IT сфере.
Все проекты направлены на Англоязычную аудиторию, в сфере Dating.
На данный момент в команду на неполную занятость(в будущем возможно полную) требуется следующие специалисты:
1) SEO/специалист. На данном этапе нужно провести внутреннюю оптимизацию нескольких сайтов. На основе качества выполнения данной работы будет приниматься решение о постоянном сотрудничестве с данным человеком, по вопросам продвижения ресурсов. Напоминаю что ресурсы ориентированны на Англоязычную аудиторию, следовательно продвижение под Буржуйский Google. Более подробная информация при личной переписки.
2)Программист. Владеющий обязательно PHP, JavaScript, XHTML, CSS. На данном этапе нужно в тандеме с дизайнером разработать ряд промо материалов для партнёрской программы. Более подробная информация при личной переписки.
Для начала от вас подробное резюме.
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