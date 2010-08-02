Нужен толковый фриланс СЕОшник в Киеве

Я - веб-разработчик. Мне нужен СЕО специалист для удаленной работы по нескольким проектам моих клиентов (сейчас их три, но ожидается постепенный рост количества проектов). Следовательно, нужен человек, на которого можно будет положиться. Который будет профессионалом в своей области, будет относиться к своей работе ответственно и обязательно, будет относиться к моим проектам, как к своим собственным.

СЕО-спец со своей стороны мне дает:

- Решение сео-задач моих клиентов

- Консультации по сторонним проектам - оплачиваемые или бесплатные

- Уверенность в сохранении моего доброго имени в глазах клиентов

Я со своей стороны обеспечиваю:

- Стабильный доход от существующих проектов

- Более-менее регулярное пополнение количества проектов

- Полную передачу клиентов, которых интересует только СЕО.

- Помощь в смежных отраслях (дизайн, разработка, копирайт, хостинг)

- Человеческое отношение, достойную оплату и приятное общение. :)

Если будут вопросы - задавайте. Что хочу увидеть сейчас - это желание пообщаться и, возможно, примеры чем похвастаться можете (комменты скринятся), быть может, порядок цен - так будет легче и быстрее определиться стоит ли нам вообще о чем-либо общаться. :) Остальное обсудим при встрече.