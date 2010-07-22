Нужен срочно оптимизатор из Питера!

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки156 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На постоянную основу, определенные появления в офисе. Оклад гарантированный 10 тыс.руб. в месяц, расходы отдельно.

Нужен опытный оптимизатор.

Сайт и тематика строительство. Главное быстрый вывод в топ-10, не черными способами,что бы не попасть в бан.

Сайт новый и домен тоже.

www.interio-stroy.ru

Звонить по телефону 89650763291

13 лет назад
Itisk
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 отзывов
  • Похожие заказы

  • Требуется SEO помощник на постоянную основу

    $2500

    Работа исключительно с буржуем Гуглом и Яндексом в рунете. Выбранному специалисту выдам тест задание на день-два. Сам работаю в области сео, смо уже многие года. Ценю сроки, ответственность, оперативность. Отчетность в работе обязательна по всем стандартам сео. &gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;Оставляйте ...

    Поисковые системы (SEO)24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются линк-менеджеры

    Работа заключается в поиске сайтов, схожих по тематике (aerografpro.ru) и ведении переговоров с админами об обмене ссылками. 1 удачный обмен - 10 руб. Возможно больше, в зависимости от ТИЦ и PR Просьба не писать "стукни в ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется линк-менеджер

    Требуется линк-менеджер на постоянную работу- размещение ссылок ( составление анкоров) на порядка 25 сайтов по здоровью ( товары для здоровья, оздоровительная тематика). 1) желательно наличие своих наработок по поиску бесплатных источников ссылок ( каталоги, сайты из ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен руководитель seo-отдела ( Киев )

    $5000

    Нужен руководитель seo-отдела ( Киев ) Должностные обязанности 1. Обучение и руководство командой seo-специалистов. 2. Оптимизация сайтов под поисковые системы. 3. Продвижение сайтов на российском рынке. Требования к кандидату * Опыт работы не менее 3-х лет. * Опыт руководства командой (постановка задач, ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищем веб-аналитика

    $2500

    Ищем веб аналитика, имеющего опыт SEO работы Ищем веб аналитика для продвижения сайта Treto.ru (seo, интернет реклама), развитие функционала и юзабилити. Работа постоянная дистанционная. Масса интересных задач, развитые внутрикорпоративные коммуникации. Решение о сотрудничестве принимает по результатам ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется профессионал по СЕО и продвижению сайта

    Порталу недвижимости требуется специалист по реализации задач по СЕО оптимизации, контентной рекламе, продвижения портала, оптимизации контента, увеличении значимости портала. Работа с каталогами, поисковыми системами включая Google, Jandex, Rambler, Yahoo, MSN Search Необходимы языковые знания - русский, ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сеошник

    Нужен человек, который от начала и до конца будет курировать сайты: - советы при весртке - первичное наполнение сайта - прогонка по каталогам - советы по seo при разработке сайта Звониет сразу: +375-29-576-16-39 Только Минск!

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ассистент руководителя SEO-обучения онлайн

    $500

    Нужен ассистент для подготовки проведения семинаров и частных уроков по SEO-обучению онлайн ТРЕБОВАНИЯ к претендентам: - Необходимы базовые знания по SEO - Эффективная трудоспособность при выполнении задач по подбору и комплектации материалов занятий - Ответственность - Соблюдение конфедициальности Оплата - wmz ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад