Требуются линк-менеджеры

Работа заключается в поиске сайтов, схожих по тематике (aerografpro.ru) и ведении переговоров с админами об обмене ссылками. 1 удачный обмен - 10 руб. Возможно больше, в зависимости от ТИЦ и PR

Просьба не писать "стукни в аську - пообщаемся" - сразу пишите по делу