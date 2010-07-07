Требуется профессионал по СЕО и продвижению сайта

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка128 просмотров
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Порталу недвижимости требуется специалист по реализации задач по СЕО оптимизации, контентной рекламе, продвижения портала, оптимизации контента, увеличении значимости портала.

Работа с каталогами, поисковыми системами включая Google, Jandex, Rambler, Yahoo, MSN Search

Необходимы языковые знания - русский, английский.

Знание испанского является преимуществом.

Возможно постоянное сотрудничество

Требуется резюме, портфолио.

Необходимо составить план реализации задач.

Контактный эмайл - [email protected]

13 лет назад
artjom-k
Артем 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
6 отзывов
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