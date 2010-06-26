Вакансия для seo-работника

В связи с увеличившимся потоком заказов на раскрутку сайтов, требуется человек, который будет заниматься раскруткой и продвижением сайтов.

Количество сайтов - примерно 2-3 в месяц.

Оплата сдельная.

Возможно обучение того, кому это реально интересно и он хочет этим заниматься.

Обязательное требование - человек из Днепропетровска.