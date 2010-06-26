Администратор сайтов - удаленное управление

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт12 заявок409 просмотров
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Требуется администратор сайтов со знанием веб-программирования на платформе e-commerce.

Обязанности:

1) создание веб страниц, templates

2) создание страницы описания товарoв, умение работать в фотошоп

3) обновление ссылок

4) продвижение сайта, регистрация в поисковых системах.

Оплата будет зависеть от того насколько эффективно администрируется веб сайт. На данный момент есть веб-сайт рабочий который надо привести в порядок.

Работа постоянная, оплата будет зависеть от эффективности. Принимаются заявки от лиц заинтересованных в работе по совместительству, удаленно.

Знание английкого желаельно или хотя бы умение пользоваться Google Translate так как интерфейс администратора сайта на английском. Заготовка была сделана на Ecommerce101.

http://www.prostores.com/shopping-cart-tour.html

13 лет назад
SwampWitch
Маша 
55 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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