Администратор сайтов - удаленное управление

Требования: - высшее образование - возраст от 22 лет - отличные знания в SEO-оптимизации сайтов - представление алгоритмов поисковых систем - хорошие знания алгоритма работы контекстной рекламы - наличие в портфолио успешно продвинутых и действующих проектов - высокая работоспособность - прописка Москва и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется администратор сайтов со знанием веб-программирования на платформе e-commerce.
Обязанности:
1) создание веб страниц, templates
2) создание страницы описания товарoв, умение работать в фотошоп
3) обновление ссылок
4) продвижение сайта, регистрация в поисковых системах.
Оплата будет зависеть от того насколько эффективно администрируется веб сайт. На данный момент есть веб-сайт рабочий который надо привести в порядок.
Работа постоянная, оплата будет зависеть от эффективности. Принимаются заявки от лиц заинтересованных в работе по совместительству, удаленно.
Знание английкого желаельно или хотя бы умение пользоваться Google Translate так как интерфейс администратора сайта на английском. Заготовка была сделана на Ecommerce101.
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