Требуется SMO специалист в помощники

Требуется поднять указанные параметры для одного ресурса. Только белые методы. Только для старожил и пользователей с очень хороший репутацией, бан в поисковых системах нам не нужен. Оптимизация и продвижение не интересует, именно поднятие этих параметров. Опата поэтапная соответственно, если ...