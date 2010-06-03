Требуется поднять ТИЦ и PR сайта

Требуется поднять указанные параметры для одного ресурса.

Только белые методы.

Только для старожил и пользователей с очень хороший репутацией, бан в поисковых системах нам не нужен.

Оптимизация и продвижение не интересует, именно поднятие этих параметров.

Опата поэтапная соответственно, если хорошая репутация, наличие отзывов, то и предоплата будет.

Предлагайте Ваши цены за позицию.