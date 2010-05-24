Нужен линк-менеджер для англоязычных сайтов

Нужен линкменеджер с опытом (и наработками), который будет заниматься поиском англоязычных площадок (по большей части financial related) для размещения ссылок, а также проведения самих сделок по размещению. Работа идет по следующей схеме:

- мы указываем критерии площадок, по которым нужно вести отбор;

- вы находите список площадок;

- мы оцениваем его на соответствие нашим критериям и отбираем подходящие площадки;

- затем предоставляем вам бюджет на закупку ссылок;

- вы предоставляете нам полный отчет о приобретенных ссылках (URLы, контакты владельцев);

- мы производим оплату ваших услуг.

Объемы работ - около 500 ссылок в месяц. Оплата договорная (в зависимости от качества и объемов).