Нужен линк-менеджер для англоязычных сайтов

$150
Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка86 просмотров
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Нужен линкменеджер с опытом (и наработками), который будет заниматься поиском англоязычных площадок (по большей части financial related) для размещения ссылок, а также проведения самих сделок по размещению. Работа идет по следующей схеме:

- мы указываем критерии площадок, по которым нужно вести отбор;

- вы находите список площадок;

- мы оцениваем его на соответствие нашим критериям и отбираем подходящие площадки;

- затем предоставляем вам бюджет на закупку ссылок;

- вы предоставляете нам полный отчет о приобретенных ссылках (URLы, контакты владельцев);

- мы производим оплату ваших услуг.

Объемы работ - около 500 ссылок в месяц. Оплата договорная (в зависимости от качества и объемов).

14 лет назад
lofti
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 отзывов(-1)
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