Требуется SEO специалист высокого уровня.

Нужен специалист по подъему ТИЦ! заявки молодых спецов не принимаю. в личку не писать. оставлять портфолио и предложения в заявке. P.S. нужен действительно грамотный и надёжный специалист. Оплата по факту подъёма ТИЦ. Проектов будет много. Но в начале только 3-5 ...