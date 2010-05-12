SEO оптимизатор

Условия работы: частичная занятость, график: свободный, на долгосрочное/постоянное сотрудничество; Требования: • отличное знание английского языка • ответственность‚ усидчивость‚ исполнительность • умение грамотно излагать свои мысли, ответственность • желание учиться новому Обязанности: • составление и публикация текстовых ссылок на английском • анализ и отчетность Размещение качественных текстовых ссылкок на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Управляющая компания «Офис-М», предоставляющая услуги в сфере аренды офисов объявляет об открытии вакансии SEO оптимизатора. Мы приглашаем присоединиться к нашему коллективу амбициозного профессионала с развитыми карьерными ожиданиями.
Обязанности:
• Анализ сайтов компании на соответствие требованиям поисковых систем;
• Оптимизация и продвижение сайтов компании;
• Разработка рекомендаций по дальнейшей корректировке структуры сайтов;
• Создание контента и наполнение сайтов в соответствии с задачами продвижения;
• Мы используем исключительно легальные белые способы продвижения.
Требования:
• Опыт успешной работы по продвижению сайтов не менее трёх лет;
• Понимание механизма продвижения сайта;
• Умение грамотно рассчитывать бюджет продвижения;
• Умение выводить сайты в топ 10 по ключевым фразам в поисковиках Yandex, Rambler, Google;
• Уверенное знание веб-технологий (HTML, CSS, PHP);
• Опыт составления отчетной документации по продвижению;
• Наличие портфолио завершённых проектов;
• Проживание в Санкт-Петербурге или Ленинградской области;
• Возраст старше 21 года;
• Пол и семейное положение значения не имеют
• Работа строго в офисе
Условия:
• Уровень заработной платы от 30000 руб.
• Работа в молодом дружном коллективе
• Интересные разноплановые задачи
• Оформление согласно ТК РФ
• Офис класса А, на Невском проспекте в 5 минутах ходьбы от ст.метро Гостиный Двор
• Перспективы карьерного роста – в связи с расширением компании, сотрудник на этой должности с течением времени возглавит целый отдел по WEB продвижению
Описание компании:
Управляющая Компания «Офис-М» – инвестиционная компания, одним из основных направлений деятельности которой являются инвестиции в коммерческую недвижимость. Офис–М – это команда профессионалов, которые привыкли ставить перед собой высокие цели и добиваться их достижения.
Сотрудники компании – это наша основная ценность. Создание рабочих мест для талантливых и амбициозных людей, предоставление им возможности для роста и развития – важнейшая ценность Компании. В наших сотрудниках мы видим, прежде всего, партнёров, с которыми мы вместе стремимся добиваться поставленных целей.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
У меня есть уже один оптимизатор который двигает сайт по всем ключевикам,но нужен еще один который будет работать ток по одному ключевику который надо выбить в топ 10 или лучше на первое место поставить ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт14 лет назад
СЕО Мастеру требуется ученик для автоматизации работы и передачи знаний. Связь только по емейлу [email protected]Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу недорогого помошника для рутинних несложных работ email registration, data entry blog registration etcПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад
- $800
Для вывода в ТОП поисковиков ряда сайтов(прирост + 2-3 в мес) Пример ТЗ: Необходимо предоставить: 1. Анализ сайта+конкурентов – не развернуто, а в вкратце(чтобы представлять картину) 2. Ссылочный бюджет 3. Стоимость работы 4. Сроки 5. ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ищем SEO специалиста для сотрудничества на постоянной основе. Необходимы знания регионального продвижения в яндекс и google Желательно указывать стоимость работы за час/день или в качестве примера масштаб работ из вашего портфолио и цену за эту работуПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад
Присылайте заявки со списком ваших умений и продвинутых сайтов. О конкретике проекта будет разговор с понравившимся фрилансером(ами). Связь возможна и через аську 454-один9один-2ноль6Закрыт14 лет назад
Обязанности: Составлять рекламные объявления в Google.Adwords и отслеживать их эффективность. Требования: Базовые знания в области seo. Английский. Опыт рекламы софта на английском рынке – приветствуется. Условия работы: Удаленная работа, пн-птн с 9 до 5. Оплата $300 + процент от продаж (еще ...Закрыт14 лет назад
- знание английского - опыт оптимизации англоязычных сайтов под поисковые системы - ясное понимание процессов SEO и PPC, интернет-рекламы. - понимание принципов работы поисковых систем, тенденций их развития - умение обосновывать свои действия. Обладание аналитическим складом ума, умение принимать ...Закрыт14 лет назад
Требуется удаленный помощник для ведения сео-проектов. Обязанности: - составление текстов ссылок - внутреннюю оптимизация сайтов - корректировка/написание текстов - регистрация в каталогах - размещение ссылок на блогах/форумах Требования: - возраст от 20 лет - грамотный русский язык - хорошее владение компьютером/интернетом - исполнительность - ответственность - постоянная связь - ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт14 лет назад