SEO оптимизатор

Управляющая компания «Офис-М», предоставляющая услуги в сфере аренды офисов объявляет об открытии вакансии SEO оптимизатора. Мы приглашаем присоединиться к нашему коллективу амбициозного профессионала с развитыми карьерными ожиданиями.

Обязанности:

• Анализ сайтов компании на соответствие требованиям поисковых систем;

• Оптимизация и продвижение сайтов компании;

• Разработка рекомендаций по дальнейшей корректировке структуры сайтов;

• Создание контента и наполнение сайтов в соответствии с задачами продвижения;

• Мы используем исключительно легальные белые способы продвижения.

Требования:

• Опыт успешной работы по продвижению сайтов не менее трёх лет;

• Понимание механизма продвижения сайта;

• Умение грамотно рассчитывать бюджет продвижения;

• Умение выводить сайты в топ 10 по ключевым фразам в поисковиках Yandex, Rambler, Google;

• Уверенное знание веб-технологий (HTML, CSS, PHP);

• Опыт составления отчетной документации по продвижению;

• Наличие портфолио завершённых проектов;

• Проживание в Санкт-Петербурге или Ленинградской области;

• Возраст старше 21 года;

• Пол и семейное положение значения не имеют

• Работа строго в офисе

Условия:

• Уровень заработной платы от 30000 руб.

• Работа в молодом дружном коллективе

• Интересные разноплановые задачи

• Оформление согласно ТК РФ

• Офис класса А, на Невском проспекте в 5 минутах ходьбы от ст.метро Гостиный Двор

• Перспективы карьерного роста – в связи с расширением компании, сотрудник на этой должности с течением времени возглавит целый отдел по WEB продвижению

Описание компании:

Управляющая Компания «Офис-М» – инвестиционная компания, одним из основных направлений деятельности которой являются инвестиции в коммерческую недвижимость. Офис–М – это команда профессионалов, которые привыкли ставить перед собой высокие цели и добиваться их достижения.

Сотрудники компании – это наша основная ценность. Создание рабочих мест для талантливых и амбициозных людей, предоставление им возможности для роста и развития – важнейшая ценность Компании. В наших сотрудниках мы видим, прежде всего, партнёров, с которыми мы вместе стремимся добиваться поставленных целей.