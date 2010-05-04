В команду на постоянную работу требуется SEO-менеджер. Требования: Обязательные требования: 1. Опыт работы в SEO от 2-х лет. 2. Опыт внутренней оптимизации сайтов. 3. Полный рабочий день - не менее 8 часов в день, 5 дней в неделю (с ...
Ищется удаленный SEO-оптимизатор на постоянку
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для вывода в ТОП поисковиков ряда сайтов(прирост + 2-3 в мес)
Пример ТЗ:
Необходимо предоставить:
1. Анализ сайта+конкурентов – не развернуто, а в вкратце(чтобы представлять картину)
2. Ссылочный бюджет
3. Стоимость работы
4. Сроки
5. Свои комментарии
#1. Сайт pharmcol.ru
Запросы:
Среднее специальное образование
Повышение квалификации и переподготовка
Обучение инвалидов
Обучение фармация
Второе среднее специальное образование
Обучение медицинская сестра
Обучение лабораторная диагностика
Медицинское дистанционное обучение
Обучение медицинский специалист
#2. Сайт luidoor.ru
Межкомнатные двери
Межкомнатные двери Ульяновск
Фабрика Лучшие двери
Фабрика Луидор
Двери Ульяновск
Фабрика дверей Ульяновск
#3. Сайт glass-line.spb.ru
Запросы:
Изделия из стекла
Резка стекла
Резка зеркала
Монтаж стеклянных дверей
Доставка стекла
Доставка зеркала
Доставка стеклоизделий
ремонт стеклянных столов
ремонт зеркал
ремонт аквариумов
Монтаж стекла
Монтаж зеркал
Монтаж стеклоизделий
продажа стекла
продажа зеркал
_____________________
присылать на [email protected]
Поисковики: Яндекс, Google, Рамблер, etc
Желательно также указать отличие в цене на ТОП10\ТОП5\ТОП1
+от вас также: опыт работы, примеры работ.
Оплата попроектно\ежемесячно
Предпочтительно WebMoney
В любом случае — договоримся! :)
Спасибо за внимание!
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