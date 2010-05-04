Оптимизатор на удаленную работу

В команду на постоянную работу требуется SEO-менеджер. Требования: Обязательные требования: 1. Опыт работы в SEO от 2-х лет. 2. Опыт внутренней оптимизации сайтов. 3. Полный рабочий день - не менее 8 часов в день, 5 дней в неделю (с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем SEO специалиста для сотрудничества на постоянной основе.
Необходимы знания регионального продвижения в яндекс и google
Желательно указывать стоимость работы за час/день
или в качестве примера масштаб работ из вашего портфолио и цену за эту работу
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