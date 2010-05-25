-для постоянного сотрудничества (продвижение собственных проектов и сайтов клиентов) -удаленная работа -оплата сдельная опыт работы от 2ух лет приоритет наших проектов, по отношению к остальным интересует ваше портфолио (ключевики и позиции по ним)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен SEO специалист по продвижению сайта pnevmomash.com по продаже японского промышленного оборудования .
Требования к кандидату:
-порядочность;
-опыт в этом деле не менее года (желательно портфолио);
-возможность связаться в договоренное рабочее время по аське, скайпу;
-создание стратегии продвижения - т.е. выстраивать свою линию поведения в продвижении, добиваясь результатов;
-только белое продвижение.
Работа удаленная, общение по SKYPE или ICQ
Сайт на Джумле.
На данном этапе требуется продвижение по фразам:
denyo -1-3 место
генератор в аренду -в десятку
дизельные генераторы электростанции -в десятку
аренда дизель генераторов -в десятку
электростанции в аренду -в пятерку
купить дизель генератор в Москве -в десятку
купить сварочный агрегат -в пятерку
Регион, на который ориентируемся - Москва и московская область, основной поисковик - Яндекс.
Взаимоотношения хотим выстроить гибкие и долгосрочные, с возможностью наращивания и\или видоизменения ключевых фраз и получения консультации и советов по улучшению стратегии продвижения.
После достижения указанных целей, возможно расширение запросов и бюджета соответственно.
Сайт уже продвигался по указанным словам 4 месяца, но обещанные результаты мы не получили. Поэтому прошу объективно оценить сложность и свои силы.
При дальнейшем разговоре надо будет указать краткий план действий со своей стороны и сроки.
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