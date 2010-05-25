SEO - специалист по продвижению сайта

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт10 заявок275 просмотров
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Нужен SEO специалист по продвижению сайта pnevmomash.com по продаже японского промышленного оборудования .

Требования к кандидату:

-порядочность;

-опыт в этом деле не менее года (желательно портфолио);

-возможность связаться в договоренное рабочее время по аське, скайпу;

-создание стратегии продвижения - т.е. выстраивать свою линию поведения в продвижении, добиваясь результатов;

-только белое продвижение.

Работа удаленная, общение по SKYPE или ICQ

Сайт на Джумле.

На данном этапе требуется продвижение по фразам:

denyo -1-3 место

генератор в аренду -в десятку

дизельные генераторы электростанции -в десятку

аренда дизель генераторов -в десятку

электростанции в аренду -в пятерку

купить дизель генератор в Москве -в десятку

купить сварочный агрегат -в пятерку

Регион, на который ориентируемся - Москва и московская область, основной поисковик - Яндекс.

Взаимоотношения хотим выстроить гибкие и долгосрочные, с возможностью наращивания и\или видоизменения ключевых фраз и получения консультации и советов по улучшению стратегии продвижения.

После достижения указанных целей, возможно расширение запросов и бюджета соответственно.

Сайт уже продвигался по указанным словам 4 месяца, но обещанные результаты мы не получили. Поэтому прошу объективно оценить сложность и свои силы.

При дальнейшем разговоре надо будет указать краткий план действий со своей стороны и сроки.

14 лет назад
vadikm
Вадим 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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