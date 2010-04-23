Web-администратор сайта / кольца сайтов

Благотворительный фонд СпортЛайф объявляет тендер на замещение вакансии web-администратора сайта фонда, сделанного на Bitrix.

Адрес сайта: http://www.slfond.ru/

Необходимо обеспечить продвижение сайта в поисковых системах, в первую очередь - в yandex, изменить заполнение сайта - разместить предоставляемый текстовой и графический контент, частично изменить рубрикацию, архитектуру.

Далее:

1. Для начала – ваше видение по структуре вашей работы с сайтом, стратегии его продвижения

2. SEO-продвижение сайта

3. покупка ссылок

4. размещение баннеров и ссылок на отраслевых и дружественных порталах

5. поисковый аудит + рекомендации по оптимизации

6. аудит юзабилити + рекомендации по оптимизации

7. Технический аудит + рекомендации по оптимизации, контроль чистоты кодов, etc

В приложении - наше видение семантического ядра, список словоформ, в соответствии с которым сейчас работают наши копирайтеры. В качестве первого шага дайте оценку списку (целесообразность тех или иных словоформ), составьте калькуляцию. В данный момент мы исходим из того, что сайт будет продвигаться за счет низкочастотных, и в меньшей степени - среднечастотных запросов.

Ждем ваших предложений по адресу: [email protected]