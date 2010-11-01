SEO-специалист удаленно в штат

$2500
Поисковые системы (SEO)Закрыт15 заявок908 просмотров
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В команду на постоянную работу требуется SEO-менеджер. Требования:

Обязательные требования:

1. Опыт работы в SEO от 2-х лет.

2. Опыт внутренней оптимизации сайтов.

3. Полный рабочий день - не менее 8 часов в день, 5 дней в неделю (с 11.00 до 19.00).

4. Опыт работы с SAPE, умение подбирать рабочих доноров.

5. Успешный опыт продвижения сайтов (запросов) под Яндекс в конкурентных тематиках. (Портфолио)

6. Опыт обмена ссылками (статьями).

7. Знание фильтров Яндекса, умение их определять (АГС, фильтр на seo-текст, за резкий рост ссылок, др.)

8. Расчет бюджета на продвижение

9. Наличие собственной базы контрагентов.

Обязанности:

Написание технических заданий на оптимизацию и контент

Подготовка и размещение ссылок для размещения на указанных ресурсах

Проверка индексации размещенных ссылок

Проверка соответствия раскручиваемых страниц урлам

Отчетность по размещенным ссылкам

Небольшое количество ручного обмена

Работа с SAPE, статьями

В команде работают так же райтеры и контент-менеджеры, так что от СЕО-менеджера требуется именно продвижение и составление технических заданий для оптимизации и написания текстов, никакого копирайта своими руками и работы с чужими движками не предусматривается.

Доход 30 000 - 60 000 р. Оклад 20 000 р. + % от достигнутых позиций (wm)

О вакансии и компании: turmaster.ru/about/vac/seo/

vacancyСОБАКАturmaster.ru

13 лет назад
TurMaster
Милена 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
10 лет назад
2 отзыва
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