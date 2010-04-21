В команду на постоянную работу требуется SEO-менеджер. Требования: Обязательные требования: 1. Опыт работы в SEO от 2-х лет. 2. Опыт внутренней оптимизации сайтов. 3. Полный рабочий день - не менее 8 часов в день, 5 дней в неделю (с ...
Нужен опытный оптимизатор по продвижению тысяч НЧ
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Доброго времени суток!
Проекту по компьютерной тематики(продажа обучающих уроков на ДВД) нужно продвижение в поисковых системах.
Я ищу оптимизатора, который успешно продвигал сайты по многим тысячам поисковых запросов. Продвигать собираюсь текстами и внутренней перелинковкой. Будет писаться очень много страниц, оптимизированных по НЧ запросы.
Что мне главное от кандидата ? В первую очередь ОПЫТ подобного продвижения. Совсем не хочется, чтобы на сайт были наложены санкции от ПС или еще хуже бан, поэтому мне нужен человек, понимающий в этом деле.
Тексты я беру на себя, от вас мне нужны АКТУАЛЬНЫЕ знания, дабы не выкидывать потом труды на помойку... Общие схемы оптимизации под ключевые слова мне известны, но в любом деле есть свои нюансы по работе, о которых не пишется в общедоступных источниках.
Если среди вас, уважаемые оптимизаторы, есть такие люди, способные помочь мне в организации сего продвижения – прошу на переговоры !
В ответах на проект хотелось бы увидеть ваши примеры такого продвижения(не обязательно на компьютерную тему, но желательно) и цену за ваши знания(консультации тобиш).
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