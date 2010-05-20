Линк-менеджер

В команду на постоянную работу требуется SEO-менеджер. Требования: Обязательные требования: 1. Опыт работы в SEO от 2-х лет. 2. Опыт внутренней оптимизации сайтов. 3. Полный рабочий день - не менее 8 часов в день, 5 дней в неделю (с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Условия работы: частичная занятость, график: свободный, на долгосрочное/постоянное сотрудничество;
Требования:
• отличное знание английского языка
• ответственность‚ усидчивость‚ исполнительность
• умение грамотно излагать свои мысли, ответственность
• желание учиться новому
Обязанности:
• составление и публикация текстовых ссылок на английском
• анализ и отчетность
Размещение качественных текстовых ссылкок на сайты заказчика на основе предоставленных Вам ключевых слов (это может быть постинг форумов, комментарии на блогах, тематические каталоги и т.п.) и адресов вебсайтов в Интернет на требуемую тематику, где можно будет их разместить. Опыт по продвижению сайтов не обязателен.
Общение с работодателем на английском языке.
Оплата за работу по вебмани, после предоставления отчета (списка сылок).
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