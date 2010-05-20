Линк-менеджер

Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки301 просмотр
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Условия работы: частичная занятость, график: свободный, на долгосрочное/постоянное сотрудничество;

Требования:

• отличное знание английского языка

• ответственность‚ усидчивость‚ исполнительность

• умение грамотно излагать свои мысли, ответственность

• желание учиться новому

Обязанности:

• составление и публикация текстовых ссылок на английском

• анализ и отчетность

Размещение качественных текстовых ссылкок на сайты заказчика на основе предоставленных Вам ключевых слов (это может быть постинг форумов, комментарии на блогах, тематические каталоги и т.п.) и адресов вебсайтов в Интернет на требуемую тематику, где можно будет их разместить. Опыт по продвижению сайтов не обязателен.

Общение с работодателем на английском языке.

Оплата за работу по вебмани, после предоставления отчета (списка сылок).

14 лет назад
MunichTimes
Анна 
40 летГермания
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад
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