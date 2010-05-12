Требуется продвиженец для развлекательного портала

Поисковые системы (SEO)Закрыт2 заявки183 просмотра
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Доброго времени суток, Требуется человек "продвиженец" для равзлекательного портала. Опыт работы с данной тематикой сайтов обязателен. Требуется поднятия трафика до уровня не менее 20k в сутки. Предложения типа подбора нч и закупки по ним ссылок отметаются сразу. Требуется человек реально работающий с крупными развлекательными порталами рунета который сможет предложить комплекс мер по увеличению, как поискового так и иного вида целевого трафика. Свои предложения отправляйте на почту [email protected]. Либо стучите в ICQ 9770377. C Уважением.

14 лет назад
dekanov
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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