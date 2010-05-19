Компании требуется SEO специалист.

Нужен специалист по подъему ТИЦ! заявки молодых спецов не принимаю. в личку не писать. оставлять портфолио и предложения в заявке. P.S. нужен действительно грамотный и надёжный специалист. Оплата по факту подъёма ТИЦ. Проектов будет много. Но в начале только 3-5 ...
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С опытом работы от 3 лет.Требуется.Навыками установки скриптов.И навыками программирования.
1.Резюме.
2.Рекомендации.
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