Требуется SEO-оптимизатор!

Нужен специалист по подъему ТИЦ! заявки молодых спецов не принимаю. в личку не писать. оставлять портфолио и предложения в заявке. P.S. нужен действительно грамотный и надёжный специалист. Оплата по факту подъёма ТИЦ. Проектов будет много. Но в начале только 3-5 ...
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Ищем SEO оптимизатора для продвижения сайта treto.ru.
Работа постоянная дистанционная.
Решение о сотрудничестве принимается по результатам решения кейса.
С компаниями не сотрудничаем.
З/п 30000-35000 рублей в месяц
КЕЙС
Нужно продвинуть сайт treto.ru среди архитеторов-дизайнеров.
Предложите свой план продвижения сайта, в котором укажите какие площадки и какие запросы Вы возьмете в работу. Так же опишите, как Вы будете оценивать эффективность кампаний.
Начальный бюджет на продвижение 100 т.р./месяц.
С вопросами и предложениями обращаться:
Менеджер по подбору персонала Анна
e-mail: [email protected]
Моб.тел.+ 79030101775
Icq 558526473
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