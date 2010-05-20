Требуется SEO-оптимизатор!

$1000
Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок221 просмотр
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Ищем SEO оптимизатора для продвижения сайта treto.ru.

Работа постоянная дистанционная.

Решение о сотрудничестве принимается по результатам решения кейса.

С компаниями не сотрудничаем.

З/п 30000-35000 рублей в месяц

КЕЙС

Нужно продвинуть сайт treto.ru среди архитеторов-дизайнеров.

Предложите свой план продвижения сайта, в котором укажите какие площадки и какие запросы Вы возьмете в работу. Так же опишите, как Вы будете оценивать эффективность кампаний.

Начальный бюджет на продвижение 100 т.р./месяц.

С вопросами и предложениями обращаться:

Менеджер по подбору персонала Анна

e-mail: [email protected]

Моб.тел.+ 79030101775

Icq 558526473

14 лет назад
Anna-skvirel
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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