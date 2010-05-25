Специалист SEO

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки148 просмотров
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На постоянную работу в офис (г. Харьков) требуется специалист SEO.

Обязанности:

- Создание плана продвижения проектов (сайтов, интернет-магазинов);

- SEO анализ, составление семантического ядра;

- Продвижение в различных поисковых системах.

Требования:

- Опыт работы в SEO не менее 1 года;

- Продвинутый пользователь ПК;

- Английский – средний уровень;

- Ответственность, исполнительность, адекватность.

14 лет назад
Das777
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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