Нужен помощник seo-оптимизатора Основные задачи: 1. Составление семантического ядра 2. Внутренняя оптимизация 3. Составление текстов ссылок 4. Определение стоимости продвижение по ключевым словам Требования: 1. Ответственность 2. Выполнять сроки 3. Общение по ICQ, Skype
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На постоянную работу в офис (г. Харьков) требуется специалист SEO.
Обязанности:
- Создание плана продвижения проектов (сайтов, интернет-магазинов);
- SEO анализ, составление семантического ядра;
- Продвижение в различных поисковых системах.
Требования:
- Опыт работы в SEO не менее 1 года;
- Продвинутый пользователь ПК;
- Английский – средний уровень;
- Ответственность, исполнительность, адекватность.
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