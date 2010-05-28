Ищу в штат удалённого SEO оптимизатора.

$5000
Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки376 просмотров
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Требуется SEO оптимизатор с опытом работы с ВЧ проектами по московскому региону.

Общее ядро с ~5000 ключевиков, частотностью порядка 300 000 показов по директу с таргетингом московский регион.

Примеры запросов: купить квартиру; согласование перепланировок; кредит под залог;

Направления: строительство, финансы, недвижимость, юридические услуги, консалтинг.

Задачи:

1. Проведение рассчётов поискового продвижения в основных ПС.

2. Работа с биржами.

3. Ведение проектов.

4. Составление отчётности.

С Вашей стороны:

1. Портфолио.

2. Резюме с полными контактами: ICQ, почта, скайп, телефоны для оперативной связи.

С моей стороны:

1. Чёткие ТЗ.

2. Гарантированный объём работы.

3. Оплата в согласованные сроки.

14 лет назад
5050482
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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