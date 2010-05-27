Специалист по Seo -продвижению

Нужен помощник seo-оптимизатора Основные задачи: 1. Составление семантического ядра 2. Внутренняя оптимизация 3. Составление текстов ссылок 4. Определение стоимости продвижение по ключевым словам Требования: 1. Ответственность 2. Выполнять сроки 3. Общение по ICQ, Skype
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Условия работы и компенсации:
• Уровень дохода: по итогам собеседования
• Тип работы: удалено
• График работы: с 10 до 19 ч., ПН-ПТ.,
• Специализированное ПО для продвижения сайтов.
Должностные обязанности:
• Работа с SEO-приложениями: Yazzle, Allsubmitter, Semonitor, Page Promoter
• Подбор ключевых слов, определение сематического ядра сайта;
• Анализ сайта на соответствие требованиям поисковых систем.
• Продвижение сайтов в ПС
• Составление технических заданий по работе с внешними факторами
Требования к кандидату:
• Возраст от 25 до 40 лет
• Пол: Не имеет значения
• Образование: Не имеет значения
Требования к квалификации:
• Опыт работы на аналогичной позиции, предпочтительно в интернет- компаниях, обязателен опыт ведения одновременно большого количества проектов;
• Хорошее понимание алгоритмов ранжирования поисковых систем;
• Умение работать с SEO-приложениями;
• Навыки составления семантического ядра.
• Понимание принципов работы поисковых систем, базовые знания HTML, CSS.
• Успешный опыт продвижения сайтов.
Дистанционная работа предполагает определённые личностные качества:
• Ответственность, работа на результат
• Коммуникабельность, инициативность, творческий подход к работе
• Умение работать в команде.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт12 лет назад
На удаленную работу требуется помощник SEO специалиста. Обязанности: - Выполнение прогона сайтов по базе АНГЛОЯЗЫЧНЫХ каталогов с ненулевым PR; - Постинг в блогах; Требования: - Английский: начальный-средний уровень. - Ответственность - Исполнительность. Вопросы и предложения высылайте на [email protected] или ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
На постоянную работу в офис (г. Харьков) требуется специалист SEO. Обязанности: - Создание плана продвижения проектов (сайтов, интернет-магазинов); - SEO анализ, составление семантического ядра; - Продвижение в различных поисковых системах. Требования: - Опыт работы в SEO не менее 1 года; - Продвинутый ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $150
Нужен линкменеджер с опытом (и наработками), который будет заниматься поиском англоязычных площадок (по большей части financial related) для размещения ссылок, а также проведения самих сделок по размещению. Работа идет по следующей схеме: - мы указываем критерии ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен сеошник с опытом работы в английском секторе google и yahoo (только Aнглия), Сайт - микс между социальной сетю и сайтом работ, индустрия - строительство Работа - два дня в неделю, зарплата $200 в ...Поисковые системы (SEO)нет заявокЗакрыт14 лет назад
Требуется специалист, с опытом работы. Нужно работать с траффиком - перенаправлять, распределять, шифровать, прятать и тп. Более подробно объясню в ПМ. Пишите свои способности, опыт, с чем и как работали мне в ПМ. Буду рассматривать ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Продвижения сайта находящегося в зоне "com". Для англоязычной аудитории. Сайт адалт тематики. Работа постоянная. Нужен человек для постоянного долгосрочного сотрудничества. В заявках прилагайте примеры ваших работ именно в тематике для взрослых. Бюджет порядка 1000$ на начальный период.Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Ищем SEO оптимизатора для продвижения сайта treto.ru. Работа постоянная дистанционная. Решение о сотрудничестве принимается по результатам решения кейса. С компаниями не сотрудничаем. З/п 30000-35000 рублей в месяц КЕЙС Нужно продвинуть сайт treto.ru среди архитеторов-дизайнеров. Предложите свой план продвижения сайта, ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен специалист по SEO. ТЗ и условия сотрудничества через почту.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт14 лет назад
Обязанности: * поиск и отслеживание новых методов и тенденций продвижения сайтов; * работа по обмену ссылками и взаимодействие с SEO-биржами, SEO-сервисами; * работа с текстами на ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт14 лет назад