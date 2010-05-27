Специалист по Seo -продвижению

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок250 просмотров
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Условия работы и компенсации:

• Уровень дохода: по итогам собеседования

• Тип работы: удалено

• График работы: с 10 до 19 ч., ПН-ПТ.,

• Специализированное ПО для продвижения сайтов.

Должностные обязанности:

• Работа с SEO-приложениями: Yazzle, Allsubmitter, Semonitor, Page Promoter

• Подбор ключевых слов, определение сематического ядра сайта;

• Анализ сайта на соответствие требованиям поисковых систем.

• Продвижение сайтов в ПС

• Составление технических заданий по работе с внешними факторами

Требования к кандидату:

• Возраст от 25 до 40 лет

• Пол: Не имеет значения

• Образование: Не имеет значения

Требования к квалификации:

• Опыт работы на аналогичной позиции, предпочтительно в интернет- компаниях, обязателен опыт ведения одновременно большого количества проектов;

• Хорошее понимание алгоритмов ранжирования поисковых систем;

• Умение работать с SEO-приложениями;

• Навыки составления семантического ядра.

• Понимание принципов работы поисковых систем, базовые знания HTML, CSS.

• Успешный опыт продвижения сайтов.

Дистанционная работа предполагает определённые личностные качества:

• Ответственность, работа на результат

• Коммуникабельность, инициативность, творческий подход к работе

• Умение работать в команде.

14 лет назад
o123
46 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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