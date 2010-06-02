Ученик СЕО

Нужен помощник seo-оптимизатора Основные задачи: 1. Составление семантического ядра 2. Внутренняя оптимизация 3. Составление текстов ссылок 4. Определение стоимости продвижение по ключевым словам Требования: 1. Ответственность 2. Выполнять сроки 3. Общение по ICQ, Skype
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