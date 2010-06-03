Ищу хорошего специалиста по контекстке

Рекламное агентство ищет хорошего специалиста по контекстной рекламе, со знанием Яндекс Директ, Google Adwords, Begun.

Необходимы навыки разработки и сопровождения рекламных кампаний с нуля. Опыт переноса кампаний с одной системы на другую. Оптимизация и отслеживание показателей эффективности рекламных кампаний. Знания в области web аналитики.

Приветствуются сертифицированные кандидаты.

Работа ответственная, свободный график. Возможна как сдельная, так и фиксированная оплата труда.

Жду Ваши резюме на адрес [email protected]