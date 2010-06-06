СЕО-специалист

На удаленную работу требуется помощник SEO специалиста. Обязанности: - Выполнение прогона сайтов по базе АНГЛОЯЗЫЧНЫХ каталогов с ненулевым PR; - Постинг в блогах; Требования: - Английский: начальный-средний уровень. - Ответственность - Исполнительность. Вопросы и предложения высылайте на [email protected] или ...
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В офис требуется специалист по продвижению сайтов в яндексе и гугле.
Требования:
- знание специфики СЕО, обладание навыками поискового продижения;
- аналитический склад ума;
- умение разобраться в любой CMS;
- усидчивость, аккуратность;
- ответственность, обязательность.
Обязанности:
- обработка ТЗ по продвижению, формирование задач для копирайтеров;
- размещение оптимизированных текстов, статей и ссылок;
- анализ кампаний по продвижению;
- корректировка кампаний.
Условия:
- отличный молдой коллектив;
- график 5/2;
- оплата два раза в месяц, оклад + процент от проектов.
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