Сео оптимизатор

Требования: - высшее образование - возраст от 22 лет - отличные знания в SEO-оптимизации сайтов - представление алгоритмов поисковых систем - хорошие знания алгоритма работы контекстной рекламы - наличие в портфолио успешно продвинутых и действующих проектов - высокая работоспособность - прописка Москва и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Рекламному агентству требуется Сео специалист.
Требования:
Опыт от 1 года
Опыт раскрутки по ключевым словам топ10
Знание сео как внутренней так и внешней.
Мы предлагаем своевременную оплату труда, и всяческую поддержку.
Оплата будет производится отдельно по каждому из проектов (не ставка)
Дополнительные условия можно обсудить.
Контакт - аська 348846473
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