Ассистент-помощник SEO-оптимизатора

Требования: Ищем Веб аналитика для продвижения treto.ru. Работа постоянная дистанционная. Решение о сотрудничестве принимает по результатам решений кейса. КЕЙС: Нужно продвинуть сайт treto.ru среди архитеторов-дизайнеров. Предложите свой план продвижения в котором укажите какие площадки и какие запросы Вы возьмете в работу. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Все работы по продвижению сайтов (помощь, ассистирование),
написание СЕО-текстов и рекламно-продающих текстов,
продвиг текстами, биржи ссылок,
элементы Веб-программирования и верстки
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до 22.07 со всеми свяжусь
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