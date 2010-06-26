Нужен оптимизатор и копирайтер.(Срочно!)

Нужен оптимизатор для продвижения сайта , сфера строительство.

А так же нужен копирайтер для пополнения контента сайта.

Вообще на постоянную желательно.

Предлагайте свои цены и варианты.

Примерно ориентируемся в районе 15 тыс. руб. в месяц и нам нужен результат и выход в топ яндекса.

Можно поторговаться, если обоснуете цены и затраты.

Главное результат и выход через 3 месяца в топы.