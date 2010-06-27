Требования: - высшее образование - возраст от 22 лет - отличные знания в SEO-оптимизации сайтов - представление алгоритмов поисковых систем - хорошие знания алгоритма работы контекстной рекламы - наличие в портфолио успешно продвинутых и действующих проектов - высокая работоспособность - прописка Москва и ...
SEO-специалист необходим по google.FR и google.COM
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте
Необходима ПРОФЕСИОНАЛЬНАЯ -компания, имеющая опыт работы продвижения сайтов на google.FR и google.COM
Резюме присылать в Приватное сообщение строго с примерами работ.
Владение французским и английским языками -ОБЯЗАТЕЛЬНО !
Начинающих специалистов просьба не беспокоить.
Писать ТОЛЬКО в Приватное сообщение.
Обязательно наличие резюме и контактных данных (телефон,email, skype, icq )
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