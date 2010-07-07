Нужен ассистент для подготовки проведения семинаров и частных уроков по SEO-обучению онлайн ТРЕБОВАНИЯ к претендентам: - Необходимы базовые знания по SEO - Эффективная трудоспособность при выполнении задач по подбору и комплектации материалов занятий - Ответственность - Соблюдение конфедициальности Оплата - wmz ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек, который от начала и до конца будет курировать сайты:
- советы при весртке
- первичное наполнение сайта
- прогонка по каталогам
- советы по seo при разработке сайта
Звониет сразу: +375-29-576-16-39
Только Минск!
- Похожие заказы
- $500Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен оптимизатор для поддержки нескольких проектов, вывод в топ по вс и сч запросам.Опыт не мения 4-х лет.Оплата ежемесячная (достойная) Отправлять резюме по почте[email protected]Закрыт13 лет назад
Требования: * Опыт работы на аналогичной позиции от года * Знание и понимание работы поисковых систем * Умения составлять семантическое ядро * Администрирование сайтов * Опыт работы с SEO софтом * Общее представление о семантической ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
"СЕО Мастеру требуется ученик для автоматизации работы и передачи знаний. Связь только по емейлу [email protected]"Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте Необходима ПРОФЕСИОНАЛЬНАЯ -компания, имеющая опыт работы продвижения сайтов на google.FR и google.COM Резюме присылать в Приватное сообщение строго с примерами работ. Владение французским и английским языками -ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Начинающих специалистов просьба не беспокоить. Писать ТОЛЬКО в ...Закрыт13 лет назад
В связи с увеличившимся потоком заказов на раскрутку сайтов, требуется человек, который будет заниматься раскруткой и продвижением сайтов. Количество сайтов - примерно 2-3 в месяц. Оплата сдельная. Возможно обучение того, кому это реально интересно и он хочет этим ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется администратор сайтов со знанием веб-программирования на платформе e-commerce. Обязанности: 1) создание веб страниц, templates 2) создание страницы описания товарoв, умение работать в фотошоп 3) обновление ссылок 4) продвижение сайта, регистрация в поисковых системах. Оплата будет зависеть от того насколько эффективно ...Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт13 лет назад
- $500
Нужен оптимизатор для продвижения сайта , сфера строительство. А так же нужен копирайтер для пополнения контента сайта. Вообще на постоянную желательно. Предлагайте свои цены и варианты. Примерно ориентируемся в районе 15 тыс. руб. в месяц и нам нужен результат ...Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт13 лет назад
- $600
IT - компания ищет SEO-специалиста для продвижения сайтов в первую десятку поисковых систем. Нужен человек, готовый обучаться и развиваться в этом направлении, имеющих базовые данные. От Вас - энтузиазм, ответственность, честность. От нас - достойная оплата, хорошее отношение. ...Закрыт13 лет назад
Пожалуйста в предложении указывайте ваш опыт, схему ценообразования и схему работы.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт13 лет назад