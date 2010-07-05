Требуется СЕО оптимизатор

Требования: * Опыт работы на аналогичной позиции от года * Знание и понимание работы поисковых систем * Умения составлять семантическое ядро * Администрирование сайтов * Опыт работы с SEO софтом * Общее представление о семантической ...
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Нужен оптимизатор для поддержки нескольких проектов, вывод в топ по вс и сч запросам.Опыт не мения 4-х лет.Оплата ежемесячная (достойная) Отправлять резюме по почте[email protected]
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