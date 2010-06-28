SEO-специалист

Поисковые системы (SEO)Закрыт7 заявок180 просмотров
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Требования:

* Опыт работы на аналогичной позиции от года

* Знание и понимание работы поисковых систем

* Умения составлять семантическое ядро

* Администрирование сайтов

* Опыт работы с SEO софтом

* Общее представление о семантической вёрстке, базовые знания HTML, CSS, JavaScript (желательно)

* Продвижение сайтов клиентов в Яндекс‚ Google, Рамблер;

* Опыт работы с Яндекс.Директ‚ Google Adwords;

* Умение работать на результат (top 5, 10 в результатах поиска)

* Исключительно легальные белые способы продвижения.

* Наличие успешных проектов, портфолио (ОБЯЗАТЕЛЬНО)

Обязанности:

* Продвижение корпоративных сайтов на российском рынке

* Достижения результата (top 5, 10 в результатах поиска)

* Анализ и оптимизация контента сайтов, текстов, структур.

* Составление ядра запросов.

* Исследование конкурентов, анализ их стратегии продвижения;

* Мониторинг эффективности продвижения, анализ статистики, формирование отчётов;

* Оценка сроков продвижения

Возможна удаленная работа.

13 лет назад
kancler1
Гость 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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