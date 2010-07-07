Ассистент руководителя SEO-обучения онлайн

Нужен ассистент для подготовки проведения семинаров и частных уроков по SEO-обучению онлайн

ТРЕБОВАНИЯ к претендентам:

- Необходимы базовые знания по SEO

- Эффективная трудоспособность при выполнении задач по подбору и комплектации материалов занятий

- Ответственность

- Соблюдение конфедициальности

Оплата - wmz : 30-50wmz/за подготовку семинара или 15-20wmz/за подготовку урока (по указаниям руководителя)

Планы: 3-4 семинара и до 20 частных уроков / месяц

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Прим.1: Варианты и суммы оплаты не обсуждаются, а лишь могут быть увеличины в процессе

Прим.2: Человек не проводит сами занятия, а лишь готовит материалы

Прим.3: Желающим пройти SEO-обучение онлайн (общий курс или по конкретному направлению или вопросу)-обращаться "в личку"