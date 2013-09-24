gringo60

Александр Губенко gringo60

 
45 летРоссия/Воркута
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Написать софт для ВК

    Нужна программа, удаляющая мои посты в чужой группе по расписанию. Поиск поста в группе по заданной фразе и удаление его. Одновременная работа с несколькими аккаунтами. Одновременное выполнение нескольких заданий. Серверное исполнение.

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Автопостер для ВК

    Нужен автопостер в группы. Обязательные требования: 1. [b]автоудаление предыдущего поста[/b], 2. постинг в группы, в которых я не админ. 3. серверное исполнение, 4. постинг по расписанию (текст, фото, ссылки на альбом), 5. постинг сразу в несколько групп, 6. рандомные промежутки времени в заданных ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Спарсить сайт в виде скриншотов

    $8

    Требуется спарсить товары с магазина z29.ru в виде скриншотов с указанными параметрами и нанесением водяного знака. Пример в прикрепленном файле. Оплата по факту 300 руб. При качественном исполнении возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество по этому же и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Оформить группу вконтакте

    Надо сделать меню в группе совместных покупок. Без портфолио просьба не беспокоить. Хотим типа этих: https://vk.com/kaleidoskop_sp https://vk.com/ufa_pokupki https://vk.com/zakupayka59 https://vk.com/vse_po_nizkim_cenam

    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Спарсить сайт

    Сайт http://www.petrovskij-ltd.ru/ Нужно спарсить товары и сохранить в виде картинок, ТОЧНО как в прикрепленном файле. 300 руб Яндекс-деньги Большая просьба сначала попробовать, а потом выставлять заявку, т.к. задача не такая легкая, как кажется. Пишите сразу на http://vk.com/aagubenko

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Парсер

    $100

    Товары должны грабиться и обновляться автоматом ежедневно с сайта оптовика. В случае заказа оптовику отправляется письмо о бронировании заказанной позиции. При наборе определенной суммы заказов должно отправляться СМС на номер владельца сайта.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуются линк-менеджеры

    Работа заключается в поиске сайтов, схожих по тематике (aerografpro.ru) и ведении переговоров с админами об обмене ссылками. 1 удачный обмен - 10 руб. Возможно больше, в зависимости от ТИЦ и PR Просьба не писать "стукни в ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
dslobozhaninov
Дмитрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Спарсить фото с описаниями
Все отлично
Выполнил все точно в срок, точно то, что требовалось. По цене вопросов не возникло, сколько запросил столько и взял. Будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
dslobozhaninov
Дмитрий 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Спарсить сайт
Все отлично
Все делается вовремя, пожелания и нюансы учитываются в полном объеме.
Ответный отзыв