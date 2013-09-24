Нужна программа, удаляющая мои посты в чужой группе по расписанию. Поиск поста в группе по заданной фразе и удаление его. Одновременная работа с несколькими аккаунтами. Одновременное выполнение нескольких заданий. Серверное исполнение.
- Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен автопостер в группы. Обязательные требования: 1. [b]автоудаление предыдущего поста[/b], 2. постинг в группы, в которых я не админ. 3. серверное исполнение, 4. постинг по расписанию (текст, фото, ссылки на альбом), 5. постинг сразу в несколько групп, 6. рандомные промежутки времени в заданных ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Нужен сервис подобный этому: http://vk-parser.ru/ Оплата обсуждаема.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $8
Требуется спарсить товары с магазина z29.ru в виде скриншотов с указанными параметрами и нанесением водяного знака. Пример в прикрепленном файле. Оплата по факту 300 руб. При качественном исполнении возможно дальнейшее долгосрочное сотрудничество по этому же и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Надо сделать меню в группе совместных покупок. Без портфолио просьба не беспокоить. Хотим типа этих: https://vk.com/kaleidoskop_sp https://vk.com/ufa_pokupki https://vk.com/zakupayka59 https://vk.com/vse_po_nizkim_cenamДизайн сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно спарсить товары и сохранить в виде картинок. 300 рубНаполнение сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайт http://www.petrovskij-ltd.ru/ Нужно спарсить товары и сохранить в виде картинок, ТОЧНО как в прикрепленном файле. 300 руб Яндекс-деньги Большая просьба сначала попробовать, а потом выставлять заявку, т.к. задача не такая легкая, как кажется. Пишите сразу на http://vk.com/aagubenkoНаполнение сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Сайт http://www.petrovskij-ltd.ru/ Нужно спарсить товары и сохранить в виде картинок как в прикрепленном файле. 300 рубВеб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Требуется установить на хостинг стабильную Joomla + Virtuemart. Дизайн не нужен, нужно чтоб все было по русски и работало на стандартном шаблоне.Интернет-магазины14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Товары должны грабиться и обновляться автоматом ежедневно с сайта оптовика. В случае заказа оптовику отправляется письмо о бронировании заказанной позиции. При наборе определенной суммы заказов должно отправляться СМС на номер владельца сайта.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Работа заключается в поиске сайтов, схожих по тематике (aerografpro.ru) и ведении переговоров с админами об обмене ссылками. 1 удачный обмен - 10 руб. Возможно больше, в зависимости от ТИЦ и PR Просьба не писать "стукни в ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт13 лет назад