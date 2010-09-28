Нужен руководитель seo-отдела ( Киев ) Должностные обязанности 1. Обучение и руководство командой seo-специалистов. 2. Оптимизация сайтов под поисковые системы. 3. Продвижение сайтов на российском рынке. Требования к кандидату * Опыт работы не менее 3-х лет. * Опыт руководства командой (постановка задач, ...
Требуется SEO помощник на постоянную основу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Работа исключительно с буржуем Гуглом и Яндексом в рунете.
Выбранному специалисту выдам тест задание на день-два.
Сам работаю в области сео, смо уже многие года. Ценю сроки, ответственность, оперативность.
Отчетность в работе обязательна по всем стандартам сео.
>>>>>>Оставляйте ссылки на портфолио, личные сайты, блоги + контакты (телефон, icq, скайп, e-mail)
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Не тратьте Ваше и мое время.
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