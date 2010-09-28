Требуется SEO помощник на постоянную основу

Работа исключительно с буржуем Гуглом и Яндексом в рунете.

Выбранному специалисту выдам тест задание на день-два.

Сам работаю в области сео, смо уже многие года. Ценю сроки, ответственность, оперативность.

Отчетность в работе обязательна по всем стандартам сео.

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