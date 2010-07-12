Нужен руководитель seo-отдела ( Киев )

$5000
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Нужен руководитель seo-отдела ( Киев )

Должностные обязанности

1. Обучение и руководство командой seo-специалистов.

2. Оптимизация сайтов под поисковые системы.

3. Продвижение сайтов на российском рынке.

Требования к кандидату

* Опыт работы не менее 3-х лет.

* Опыт руководства командой (постановка задач, контроль)

* Наличие портфолио обязательно.

* Умение выводить в топ 10 по ключевым фразам в YANDEX, RAMBLER, GOOGLE.

* Знание HTML; CSS.

* Опыт составления отчетной документации по продвижению.

* Пол, возраст и семейное положение значения не имеют.

Оставляем свои координаты, желательно тел

13 лет назад
CLIK2008
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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