Ищем веб аналитика, имеющего опыт SEO работы Ищем веб аналитика для продвижения сайта Treto.ru (seo, интернет реклама), развитие функционала и юзабилити. Работа постоянная дистанционная. Масса интересных задач, развитые внутрикорпоративные коммуникации. Решение о сотрудничестве принимает по результатам ...
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Нужен руководитель seo-отдела ( Киев )
Должностные обязанности
1. Обучение и руководство командой seo-специалистов.
2. Оптимизация сайтов под поисковые системы.
3. Продвижение сайтов на российском рынке.
Требования к кандидату
* Опыт работы не менее 3-х лет.
* Опыт руководства командой (постановка задач, контроль)
* Наличие портфолио обязательно.
* Умение выводить в топ 10 по ключевым фразам в YANDEX, RAMBLER, GOOGLE.
* Знание HTML; CSS.
* Опыт составления отчетной документации по продвижению.
* Пол, возраст и семейное положение значения не имеют.
Оставляем свои координаты, желательно тел
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