Требуется линк-менеджер на постоянную работу- размещение ссылок ( составление анкоров) на порядка 25 сайтов по здоровью ( товары для здоровья, оздоровительная тематика).

1) желательно наличие своих наработок по поиску бесплатных источников ссылок ( каталоги, сайты из ЯК и т.д и т.п, каталоги статей)

2) размещение бесплатных ссылок и статей- в вышеупомянутых источниках составляя свои анкоры,

3) Размещение статей с сайта в каталогах статей, или в иных источниках ( например жж, другие блоги), статьи требуют минимального размножение ( ни в коем случае не использовать синонимайзеры!!)- только ручное изменение элементарных слов, а также проставление разных ссылок внутри статьи.

Пример- есть статья- находим 3 слова из нее- создаем для них ссылки, ссылающиеся на релевантный источник на данном сайте, размещаем где-либо, после чего тоже самое делаем с другими важными ключевыми словами, которые есть на сайте

4) ведение статистики по проектам ( где поставлена ссылка, проверка этих ссылок). Вероятно подойдет семонитор ( то есть проект оттуда можно будет передать мне- тоже для возможной проверки)

Желателен опыт работы, любые предложения и наработки приветствуются.

Пишите пожалуйста сюда или на почту [email protected]

Возможно в будущем работа с небольшими бюджетом в гогетлинкс или других биржах вечных ссылок ( 5000р максимум на ссылки)