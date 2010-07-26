СЕО-специалист удаленно

Работа исключительно с буржуем Гуглом и Яндексом в рунете. Выбранному специалисту выдам тест задание на день-два. Сам работаю в области сео, смо уже многие года. Ценю сроки, ответственность, оперативность. Отчетность в работе обязательна по всем стандартам сео. >>>>>>Оставляйте ...
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В команду на постоянную работу требуется SEO-менеджер. Требования:
Обязательные требования:
1. Опыт работы в SEO от 2-х лет.
2. Опыт внутренней оптимизации сайтов.
3. Полный рабочий день - не менее 8 часов в день, 5 дней в неделю (с 11.00 до 19.00).
4. Опыт работы с SAPE, умение подбирать рабочих доноров.
5. Успешный опыт продвижения сайтов (запросов) под Яндекс в конкурентных тематиках. (Портфолио)
6. Опыт обмена ссылками (статьями).
7. Знание фильтров Яндекса, умение их определять (АГС, фильтр на seo-текст, за резкий рост ссылок, др.)
8. Расчет бюджета на продвижение
9. Наличие собственной базы контрагентов.
Обязанности:
Написание технических заданий на оптимизацию и контент
Подготовка и размещение ссылок для размещения на указанных ресурсах
Проверка индексации размещенных ссылок
Проверка соответствия раскручиваемых страниц урлам
Отчетность по размещенным ссылкам
Небольшое количество ручного обмена
Работа с SAPE, статьями
В команде работают так же райтеры и контент-менеджеры, так что от СЕО-менеджера требуется именно продвижение и составление технических заданий для оптимизации и написания текстов, никакого копирайта своими руками и работы с чужими движками не предусматривается.
Доход 30 000 - 60 000 р. Оклад 20 000 р. + % от достигнутых позиций (wm)
О вакансии и компании: turmaster.ru/about/vac/seo/
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