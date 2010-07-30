Постоянная работа для оптимизатора

В команду на постоянную работу требуется SEO-менеджер. Требования: Обязательные требования: 1. Опыт работы в SEO от 2-х лет. 2. Опыт внутренней оптимизации сайтов. 3. Полный рабочий день - не менее 8 часов в день, 5 дней в неделю (с ...