Постоянная работа для оптимизатора

Работа исключительно с буржуем Гуглом и Яндексом в рунете. Выбранному специалисту выдам тест задание на день-два. Сам работаю в области сео, смо уже многие года. Ценю сроки, ответственность, оперативность. Отчетность в работе обязательна по всем стандартам сео. >>>>>>Оставляйте ...
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Постоянная работа в офисе
Требования:
Опыт работы свыше 1 года в данной деятельности
Успешное развитие сайтов
Требуется на постоянную работу оптимизатор сайта
Умение писать статьи по продаваемым товарам и рубрикам
Умение отслеживать продвижение сайта по ключевым словам
Выведение в ТОП по поиску сайт по продаваемым моделям, отслеживание ассортимента и корреляция относительно предложения магазина
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