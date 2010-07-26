Линк менеджер

Работа исключительно с буржуем Гуглом и Яндексом в рунете. Выбранному специалисту выдам тест задание на день-два. Сам работаю в области сео, смо уже многие года. Ценю сроки, ответственность, оперативность. Отчетность в работе обязательна по всем стандартам сео. >>>>>>Оставляйте ...
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Ищу линк менеджера,
основные обязанности:
- регистрировать сайты в каталогах сайтов
- обмениваться ссылками с тематическими сайтами
- размещать статьи и пресс-релизы в каталогах
- размещать объявления на досках объявлений с ссылкой на сайты
- размещать сайты и описания в социальных закладках
- работать с социальными сетями
- оставлять качественные комментарии в блогах
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